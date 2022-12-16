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Экономика и бизнес

На Самарском металлургическом заводе продолжается набор на открытые вакансии

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Арконик СМЗ

На Самарском металлургическом заводе (АО "Арконик СМЗ") в настоящее время продолжается набор на вакансии по следующим специальностям:

  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • слесарь-ремонтник,
  • токарь, фрезеровщик,
  • электрогазосварщик,
  • машинист крана,
  • цеховые работники (возможен прием на работу с обучением): литейщик, оператор поста управления, резчик и др.

Заработная плата ученика от 32000 руб. (после вычета налогов).

Наши предложения:

  • трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
  • социальные льготы и гарантии,
  • стабильная заработная плата,
  • дополнительное медицинское страхование,
  • возможности для повышения квалификации, обучение,
  • высокие стандарты соблюдения охраны труда и безопасности,
  • обеспечение спецодеждой,
  • дополнительная оплата за вредные условия труда (устанавливается специальной оценкой условий труда на рабочих местах).

Адрес: ул. Алма-Атинская, 29, корп. 33/34 , ост. "Завод Металлург"
Телефоны: 8 (846) 278-3264, 278-3047 E-mail для резюме: Samara.HR@arconic.com

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