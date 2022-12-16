На Самарском металлургическом заводе продолжается набор на открытые вакансии

На Самарском металлургическом заводе (АО "Арконик СМЗ") в настоящее время продолжается набор на вакансии по следующим специальностям:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- слесарь-ремонтник,
- токарь, фрезеровщик,
- электрогазосварщик,
- машинист крана,
- цеховые работники (возможен прием на работу с обучением): литейщик, оператор поста управления, резчик и др.
Заработная плата ученика от 32000 руб. (после вычета налогов).
Наши предложения:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
- социальные льготы и гарантии,
- стабильная заработная плата,
- дополнительное медицинское страхование,
- возможности для повышения квалификации, обучение,
- высокие стандарты соблюдения охраны труда и безопасности,
- обеспечение спецодеждой,
- дополнительная оплата за вредные условия труда (устанавливается специальной оценкой условий труда на рабочих местах).
Адрес: ул. Алма-Атинская, 29, корп. 33/34 , ост. "Завод Металлург"
Телефоны: 8 (846) 278-3264, 278-3047 E-mail для резюме: Samara.HR@arconic.com
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