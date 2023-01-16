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В Самаре арестован подозреваемый в причинении смерти по неосторожности женщины и ребенка в результате пожара на ул. Некрасовская Экс-глава ДУИ Виктор Федоренчик снова предстал перед судом В "деле Фонда капремонта" появился третий подозреваемый и новые эпизоды В Сергиевском районе сельчанка отправится под суд за кражу 1,5 тыс. рублей Директора Тольяттинского пансионата для ветеранов труда подозревают в мошенничестве

Преступления Происшествия

В Самаре арестован подозреваемый в причинении смерти по неосторожности женщины и ребенка в результате пожара на ул. Некрасовская

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 января, в Самаре судом арестован 36-летний подозреваемый в причинении смерти по неосторожности женщине и ребенку в результате пожара в доме на ул. Некрасовская, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 11 января на улице Некрасовской в трехэтажном жилом доме произошел пожар. В машине "скорой помощи" от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры, расположенной на втором этаже дома. Позже в доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни, ее личность сейчас устанавливается.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары регионального управления СК РФ расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В ходе проведения предварительного расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 36-летний житель указанного дома, проживающий в квартире на первом этаже. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного использования нагревательного прибора, в результате чего воспламенилась горючая жидкость", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сегодня, 16 января, по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления", - сообщили в региональном управлении СК РФ.

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