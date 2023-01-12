Пожар в доме на ул. Некрасовская в Самаре ликвидирован

В четверг, 12 января, в 8:40 был ликвидирован пожар в доме на ул. Некрасовская, 25 "а"в Самаре, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило почти сутки назад. Площадь пожара составила 800 кв. м. Всего в тушении участвовали 213 человек, которые использовали 69 единиц техники.

В 20:19 была объявлена ликвидация открытого горения, а полностью пожар был ликвидирован в 8:40 уже 12 января.

Как ранее сообщалось, в результате пожара погибли женщина и ребенок и еще одна женщина и ребенок были госпитализированы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мэрия Самары также сообщает о восстановлении движения на ул. Фрунзе, которое перекрывалось на время тушения пожара.