В пожаре в центре Самары погибла девочка

В результате пожара в доме № 25а на ул. Некрасовской в Самаре погибла пятилетняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Центре медицины катастроф Самарской области.

Кроме того, в больницу им. Середавина доставили 29-летнюю женщину. А в детскую больницу госпитализировали девятилетнего мальчика. По предварительным данным, у пострадавших отравление продуктами горения.

Напомним, пожар начался около 10:10. Изначально в здании горела лестница, затем огонь распространился по деревянным перекрытиям. По данным регионального МЧС, сейчас площадь пожара 800 кв. м.