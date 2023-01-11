В центре Самары загорелся жилой дом

В среду, 11 января, около 10:10, начался пожаре в квартире на ул. Некрасовской, 25а в Самарском районе Самары. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Горела лестничная клетка с первого по третий этаж. На тушение огня направили 43 человека и 12 единиц техники.

Региональное управление МЧС сообщает, что сейчас эвакуируют жильцов.

О своей работе на месте происшествия сообщает и полиция. Ведомство обеспечивает проезд спецтехники, охраняет порядок и имущества погорельцев. Также на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство регионального ГУ МВД. По факту пожара проведут проверку.

В мэрии сообщили, что жильцам предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева.