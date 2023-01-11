В центре Самары автобусы пустили в объезд пожара на ул. Некрасовской

В среду, 11 января, некоторые автобусы в центре Самары временно изменят маршрут из-за пожара на ул. Некрасовской. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас перекрыто движение по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградской.

В результате автобус № 3 будет следовать по ул. Венцека — ул. Галактионовской — ул. Красноармейской в направлении из города; автобусы № 37,47 по ул. Л. Толстого — ул. Галактионовской — ул. Венцека; автобусы № 24, 61 ул. Красноармейской — ул. Галактионовской — ул. Венцека; автобус № 34 по ул. Красноармейской — ул. Самарской — ул. Венцека и далее по маршруту в оба направления.

Напомним, пожар на ул. Некрасовской, 25а начался около 10:00. Горела лестница на всех трех этажах, огонь распространялся по деревянным перекрытиям. В результате погибла пятилетняя девочка. Кроме того, госпитализировали 29-летнюю женщину и девятилетнего мальчика.

Также ранее сообщалось, о перекрытии движения на ул. Некрасовской, от ул. Чапаевской до Волги.