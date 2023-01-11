В центре Самары автобусы пустили в объезд пожара на ул. Некрасовской

В среду, 11 января, некоторые автобусы в центре Самары временно изменят маршрут из-за пожара на ул. Некрасовской. Об этом сообщает администрация города.
Сейчас перекрыто движение по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградской.
В результате автобус № 3 будет следовать по ул. Венцека — ул. Галактионовской — ул. Красноармейской в направлении из города; автобусы № 37,47 по ул. Л. Толстого — ул. Галактионовской — ул. Венцека; автобусы № 24, 61 ул. Красноармейской — ул. Галактионовской — ул. Венцека; автобус № 34 по ул. Красноармейской — ул. Самарской — ул. Венцека и далее по маршруту в оба направления.
Напомним, пожар на ул. Некрасовской, 25а начался около 10:00. Горела лестница на всех трех этажах, огонь распространялся по деревянным перекрытиям. В результате погибла пятилетняя девочка. Кроме того, госпитализировали 29-летнюю женщину и девятилетнего мальчика.
Также ранее сообщалось, о перекрытии движения на ул. Некрасовской, от ул. Чапаевской до Волги.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129