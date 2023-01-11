Из-за пожара в центре Самары перекрыли движение

В центре Самары из-за пожара временно перекрыто движение на ул. Некрасовской. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец.

Напомним, около 10:10, начался пожар на ул. Некрасовской, 25а. В здании горит лестничная клетка с первого по третий этаж.

Проехать сейчас нельзя по ул. Некрасовской от ул. Чапаевской до набережной. Также остановлено движение по ул. Куйбышева в этом районе. Здесь проходят в том числе троллейбусные маршруты.