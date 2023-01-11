Из-за пожара на ул. Некрасовской в Самаре погиб один человек

Сотрудники МЧС на месте происшествия рассказали об одном погибшем в результате пожара на ул. Некрасовской в Самаре.

Напомним, пожар начался около 10:10 в квартире на ул. Некрасовской, 25а.

Горела лестница на первом и втором этажах, три квартиры. До прибытия пожарных из здания вышли 17 человек, еще пятерых эвакуировали пожарные. Есть один погибший.

Пожар тушат более 150 человек, для подачи воды трубу протянули прямо от Волги по ул. Некрасовской. Пожарные не дали огню перекинуться на примыкающую к зданию гостиницу.

Сотрудники МЧС тушат кровлю, но в доме 1917 года постройки огонь распространяется по пустотным деревянным перекрытиям.