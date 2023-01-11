Из-за смерти ребенка на пожаре в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") из-за смерти ребенка на пожаре в центре города. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, пожар начался утром в доме № 25а по ул. Некрасовской. Площадь пожара составила 800 кв. м.

По данным следователей, четырехлетний ребенок умер от отравления угарным газом уже в машине "скорой помощи" (Центр медицины катастроф ранее сообщал, что погибшая 2017 года рождения).

Также известно, что в больницу попали 29-летняя женщина и девятилетний мальчик.

На месте происшествия находится замруководителя регионального СУ СК А. Воеводин, руководитель отдела криминалистики, следователи-криминалисты, руководство и сотрудники Куйбышевского МСО.