На месте пожара в центре Самары нашли тело второй погибшей

На месте пожара в центре Самары нашли тело погибшей 58-летней женщины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, пожар на ул. Некрасовской, 25а начался около 10:10. Изначально в здании горела лестница, затем огонь распространился по деревянным перекрытиям. Площадь пожара составила 800 кв. м.

Изначально было известно об одном погибшем — пятилетняя девочка отравилась дымом и умерла в машине "скорой". Также в больницу попали 29-летнюю женщину и девятилетнего мальчика.

Тело второй погибшей обнаружили в 18:36.