"Решили остаться и помогать": ресторан на Некрасовской стал центром обогрева на месте ЧП

Работники ресторана "Хинкали" по собственной инициативе организовали пункт обогрева для сотрудников экстренных служб, работающих на месте масштабного пожара, который до сих пор тушат на ул. Некрасовской в Самаре. ЧП началось около 10:00 11 января.

Пожар вспыхнул в соседнем доме, когда сотрудники собирались к началу рабочего дня, рассказала администратор заведения Маргарита Вербицкая. Проходя через двор, она увидела выбегающих из дома людей, многие из них были раздеты, в пледах несли завернутых домашних питомцев — кошек и собак.

"Люди были в шоковом состоянии, одна женщина с кошкой рыдала — она успела вытащить одну кошку, а вторая, скорее всего, погибла, — рассказала Маргарита. — Естественно, я сразу всех позвала к нам".

В обеденном зале ресторана работницы своими силами наладили пункт обогрева — для пострадавших жителей, сотрудников МЧС, полиции и журналистов. Всем предлагали бесплатный горячий обед, чай, минеральную воду, также питание было организовано и в уличном штабе — для тех, кто не имел возможности зайти внутрь.

В общей сложности помощью воспользовались более 50 человек. "Мы ни с кем не согласовывали, просто решили остаться и помогать, — призналась Маргарита. — В такой ситуации может оказаться каждый, и помогать друг другу — это нормально".

К настоящему времени, тушение пожара продолжается. Следственный комитет, который работает на месте ЧП, уже возбудил уголовное дело по факту гибели от отравления угарным газом пятилетней девочки. Также известно, что в больницу попали 29-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Причины произошедшего должны установить компетентные органы, но, по словам очевидцев, большой неожиданностью для них пожар не стал, так как в доме были так называемые проблемные квартиры, где регулярно собирались шумные компании и распивали спиртное.