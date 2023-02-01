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Председатель Счетной палаты Самарской области задержана полицией

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 января, задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Фото: twitter.com/depsamobr63

По его данным, уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области.

Елена Дуброва возглавила Счетную палату в марте 2019 года. До этого она работала заместителем главы г.о. Самара – руководителем департамента образования, главой департамента социальной поддержки и защиты населения администрации Самары, замом руководителя городского департамента здравоохранения. Начинала карьеру в областном министерстве управления финансами и министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Счетная палата Самарской области осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования; проводит аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществляет оценку эффективности управления и распоряжения имуществом Самарской области.

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