Председатель Счетной палаты Самарской области задержана полицией

Во вторник, 31 января, задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
По его данным, уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области.
Елена Дуброва возглавила Счетную палату в марте 2019 года. До этого она работала заместителем главы г.о. Самара – руководителем департамента образования, главой департамента социальной поддержки и защиты населения администрации Самары, замом руководителя городского департамента здравоохранения. Начинала карьеру в областном министерстве управления финансами и министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Счетная палата Самарской области осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования; проводит аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществляет оценку эффективности управления и распоряжения имуществом Самарской области.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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