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Преступления Происшествия

Глава Счетной палаты признала вину

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 февраля, суд Октябрьского района Самары рассмотрел ходатайство следователя Елизаветы Карповой о домашнем аресте на период разбирательства для главы Счетной палаты Елены Дубровой.

Фото: Ксения Штефан

Интересы Дубровой представляли два адвоката - Гладких и Черный.

"Родилась в Куйбышеве. Образование высшее, в разводе. Несовершеннолетних детей нет. Место трудоустройства - Счетная палата Самарской области. Заболевания есть, конечно, но нормально себя чувствую", - рассказала о себе Елена Дуброва, отвечая на вопросы суда.

Как сообщила суду следователь, со 2 февраля по 11 февраля 2021 г. при проверке ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения" должностными лицами Счетной палаты выявлены признаки мошенничества. Должностные лица из числа руководителей Счетной палаты были уведомлены. Но руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения.

"30 января 2023 года заместителем начальника ГСУ ГУ МВД по Самарской области создана следственная группа для расследования дела о превышении должностных полномочий. Привлекается по уголовному делу Елена Дуброва. Она задержана и допрошена в качестве подозреваемой. Свою вину признала", - поведала суду следователь.

Также, по данным полиции, у Дубровой изъято 1250 предметов, "похожих на патроны". По этому факту выделен материал проверки и возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

После доклада следователь попросила поместить Дуброву под домашний арест на период расследования уголовного дела - до 3 апреля 2022 года.

Адвокаты Дубровой просили избрать более мягкую меру пресечения - "запрет определенных действий".

"Я не скрывалась и не собираюсь скрываться, готова являться по требованию следователя", - сообщила суду также сама Елена Дуброва.

Судья Рамиль Гильманов после заседания в совещательной комнате огласил решение: домашний арест.

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