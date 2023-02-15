Слушателей "Радио Дача Самара" в эфире ждет "Широкая масленица"

"Радио Дача Самара" предлагает слушателям вместе встретить масленицу и выиграть для своей семьи: блинницу, а если повезет, то и главный приз — духовой шкаф!

Ежедневно по будням с 13 по 22 февраля слушатели будут виртуально ходить в гости друг другу и угощаться блинами.

Два раза в день участникам необходимо первыми дозвониться на радиостанцию, назвать имя участника предыдущей игры и загаданную им начинку для блинов. Тот, кто угадает, — получает в подарок блинницу и проходит в финал.

22 февраля в магазине бытовой техники ведущий "Радио Дача" (филиал "Выбери Радио" в Самаре) рандомно определит главного победителя, который выиграет духовой шкаф.

Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Авторадио", "Радио Рекорд", Радио ENERGY, "Наше Радио", Радио Шансон, "Юмор FM", COMEDY RADIO, "Детское радио".