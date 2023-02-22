В Самаре автобусный маршрут № 24 временно изменит схему движения

В среду, 22 февраля, на пл. Куйбышева состоится митинг-концерт "Слава защитникам Отечества". Периметр площади будет закрыт для движения транспорта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.
"Автобусный маршрут № 24 поедет по временной схеме — по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе и далее — с выездом на улицу Куйбышева (в прямом и обратном направлениях)", — отмечается в сообщении.
Для удобства гостей и жителей города работа транспорта будет усилена. Также, накануне, 21 февраля, с 22:00 был введен запрет на остановку и стоянку транспорта у площади Куйбышева.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе городской администрации, 22 числа, с 7:00 до 19:00, ограничат движение транспорта по: ул. Чапаевской (на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), по ул. Вилоновской (от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской и от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской), по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе), по ул. Красноармейской (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской), по ул. Молодогвардейской (от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской).
"Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны", — отмечается в сообщении.
Городской общественный транспорт будет работать в режиме усиления. Трамвайное сообщение в периметре площади им. В. В. Куйбышева будут обеспечивать 19 единиц транспорта. Средний интервал движения составит порядка 2,5 минуты.
Помимо этого, дополнительно будут предоставлены автобусы в количестве 8 единиц, работающие по маршрутам № 1, — № 2, № 34, № 41.
Стоянка автобусов будет организована по улице Красноармейской — от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.