В Самаре автобусный маршрут № 24 временно изменит схему движения

В среду, 22 февраля, на пл. Куйбышева состоится митинг-концерт "Слава защитникам Отечества". Периметр площади будет закрыт для движения транспорта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.

"Автобусный маршрут № 24 поедет по временной схеме — по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе и далее — с выездом на улицу Куйбышева (в прямом и обратном направлениях)", — отмечается в сообщении.

Для удобства гостей и жителей города работа транспорта будет усилена. Также, накануне, 21 февраля, с 22:00 был введен запрет на остановку и стоянку транспорта у площади Куйбышева.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе городской администрации, 22 числа, с 7:00 до 19:00, ограничат движение транспорта по: ул. Чапаевской (на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), по ул. Вилоновской (от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской и от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской), по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе), по ул. Красноармейской (от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской), по ул. Молодогвардейской (от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской).

"Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны", — отмечается в сообщении.

Городской общественный транспорт будет работать в режиме усиления. Трамвайное сообщение в периметре площади им. В. В. Куйбышева будут обеспечивать 19 единиц транспорта. Средний интервал движения составит порядка 2,5 минуты.

Помимо этого, дополнительно будут предоставлены автобусы в количестве 8 единиц, работающие по маршрутам № 1, — № 2, № 34, № 41.

Стоянка автобусов будет организована по улице Красноармейской — от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской.