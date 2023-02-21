Из-за патриотического мероприятия в центре Самары ограничат движение

В центре Самары ограничат движение из-за патриотического мероприятия "Слава защитникам Отечества".
Ограничение будет действовать с 7:00 до 19:00 22 февраля на следующих участках:
- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;
- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Также с 7:00 до 19:00 22 февраля нельзя будет проехать:
- по ул. Красноармейской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- по ул. Молодогвардейской, от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;
- по ул. Вилоновской, от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской.
Кроме того, с 22:00 21 февраля до 19:00 22 февраля нельзя будет останавливаться и парковаться на участках:
- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Молодогвардейской, от ул. Красноармейской (включая перекресток) до ул. Ульяновской;
- по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- по ул. Красноармейской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;
- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
При этом городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.
В периметре площади им. Куйбышева будут ходить 19 трамваев. Средний интервал движения составит порядка двух с половиной минут.
Так, 22 февраля с 16:15 до 17:00 по ул. Красноармейской пойдут трамвайные маршруты:
- № 1 - "Улица Чапаевская - Автостанция "Аврора" (4 единицы транспорта);
- № 3 - "Улица Чапаевская - Юнгородок" (3 единицы транспорта);
- № 5 - "Улица. Чапаевская - Стадион "Самара Арена" (2 единицы транспорта);
- № 20 - "Улица Фадеева - Улица Чапаевская" (2 единицы транспорта);
- № 20к - "Улица Фадеева - Улица Чапаевская" (4 единицы транспорта);
- № 22 - "15-й микрорайон - Улица Галактионовская" (4 единицы транспорта).
Дополнительно будут предоставлены восемь автобусов:
- № 1 - "Улица Батайская - Железнодорожный вокзал" (2 единицы транспорта);
- № 2 - "Автостанция "Аврора" - Сквер Высоцкого" (2 единицы транспорта);
- № 34 - "Металлург - Площадь Революции" (2 единицы транспорта);
- № 41 - "15А микрорайон - Универмаг "Юность" (2 единицы транспорта).
Стоянку автобусов организуют на ул. Красноармейской - от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской.
При этом автобусы №24 проследуют в объезд: по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе и далее - с выездом на ул. Куйбышева (в прямом и обратном направлениях).
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.