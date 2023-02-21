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Общество

Из-за патриотического мероприятия в центре Самары ограничат движение

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центре Самары ограничат движение из-за патриотического мероприятия "Слава защитникам Отечества".

Ограничение будет действовать с 7:00 до 19:00 22 февраля на следующих участках:

- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;

- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Также с 7:00 до 19:00 22 февраля нельзя будет проехать:

- по ул. Красноармейской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

- по ул. Молодогвардейской, от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- по ул. Вилоновской, от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской.

Кроме того, с 22:00 21 февраля до 19:00 22 февраля нельзя будет останавливаться и парковаться на участках:

- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Молодогвардейской, от ул. Красноармейской (включая перекресток) до ул. Ульяновской;

- по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

- по ул. Красноармейской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

При этом городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

В периметре площади им. Куйбышева будут ходить 19 трамваев. Средний интервал движения составит порядка двух с половиной минут.

Так, 22 февраля с 16:15 до 17:00 по ул. Красноармейской пойдут трамвайные маршруты:

- № 1 - "Улица Чапаевская - Автостанция "Аврора" (4 единицы транспорта);

- № 3 - "Улица Чапаевская - Юнгородок" (3 единицы транспорта);

- № 5 - "Улица. Чапаевская - Стадион "Самара Арена" (2 единицы транспорта);

- № 20 - "Улица Фадеева - Улица Чапаевская" (2 единицы транспорта);

- № 20к - "Улица Фадеева - Улица Чапаевская" (4 единицы транспорта);

- № 22 - "15-й микрорайон - Улица Галактионовская" (4 единицы транспорта).

Дополнительно будут предоставлены восемь автобусов:

- № 1 - "Улица Батайская - Железнодорожный вокзал" (2 единицы транспорта);

- № 2 - "Автостанция "Аврора" - Сквер Высоцкого" (2 единицы транспорта);

- № 34 - "Металлург - Площадь Революции" (2 единицы транспорта);

- № 41 - "15А микрорайон - Универмаг "Юность" (2 единицы транспорта).

Стоянку автобусов организуют на ул. Красноармейской - от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской.

При этом автобусы №24 проследуют в объезд: по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе и далее - с выездом на ул. Куйбышева (в прямом и обратном направлениях).

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