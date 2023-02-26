Трассы в Самарской области открыты для всех видов транспорта

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В воскресенье, 26 февраля, в 10:00 открыто движение для грузового и рейсового транспорта на всех федеральных автодорогах в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".