В Тольятти прошли Масленичные народные гуляния

В воскресенье, 26 февраля, на Центральной площади в Тольятти прошла концертно-развлекательная программа "Вас на Масленицу ждем, встретим масленым блином".

Для жителей были организованы две интерактивные площадки: "Чайная" и "Битва блинопеков от Русского радио". Теплый чай, масленые блинчики, а также веселые танцы — идеальная формула, чтобы проводить зиму и встретить теплую и яркую весну.

"Дорогие гости, поздравляю вас всех с Масленицей. Сегодня мы с вами весело проводили зиму. Пускай весна будет светлой, теплой и будет наполнена радостными днями", — обратился к жителям глава Центрального района Евгений Гришин.

Также в этот день, для жителей и гостей Тольятти работала праздничная ярмарка.