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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Секрет котиков: как быть успешными и любимыми всеми

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Это самые популярные домашние животные по версии интернета. Они наслаждаются жизнью и никуда не спешат, даже их эпичные провалы вызывают умиление и восторг. Их обаянию невозможно противостоять. Как и волны мобильной связи они наполняют собой пространство и располагают к общению, иногда они незаметны, но без них жизнь становится скучной. Котики всегда действуют по другим правилам. Первого марта, во всероссийский день кошек, наше издание вместе с Tele2 решило разобраться, почему все без ума от этих пушистых комочков и готовы часами смотреть на них. Возможно, котоправила придутся по вкусу людям и сделают их жизнь замурррчательнее и приятнее.

Фото: предоставлено Tele2

1. Верить в себя и не меняться

Они общительны, но не слишком, всегда рядом, но умеют держат дистанцию. Коты — это система СИ — самовольного интеллекта в полном очарования пушистом корпусе. Если спать, то в любом месте, но естественно в самом лучшем. Если стремиться на колени к человеку, считающему себя хозяином, то даже 10 неудачных попыток не остановят. Быть собой даже в самых нелепых ситуациях и всегда уходить с достоинством, будто так было задумано или вообще ничего не случилось. В этом кошкам нет равных.

2. Делиться

Коты щедро делятся не негативом и тревожными мыслями, а теплотой и неспешностью. Их мурлыкание наполняет пространство вокруг гармонией и умиротворением. У людей есть свои способы сказать душевное: "Мурррр". Улыбайтесь чаще, обнимайте или дарите комплименты и подарки без повода. Начинайте прямо сейчас, в этом поможет программа лояльности "Больше" для абонентов Tele2, выбирайте пиццу со скидкой, серебряную подвеску в подарок или солидный кэшбек, щедро делитесь с окружающими, не откладывая на потом.

3. Жить в моменте

Если на пол падает лист бумаги, на нем сразу же образуется кот. Он отлично знает, другой такой момент может быть не скоро. Каждый уважающий себя котик никогда не упустит возможность взять от жизни больше. Люди ничуть не хуже, просто перегружены разными задачами, им сложно сосредоточиться на главном. Научитесь ловить момент, например, сейчас можно выгодно купить смартфон. В салонах связи Tele2 минуты стали новой валютой, их обменивают на скидку на новые устройства популярных брендов. Легко, изящно, в пару кликов, естественно.

4. Быть внимательными

Внимательность — то редкое качество, которое никогда не помешает. От кошек ничего не ускользает, они видят и слышат все. Даже охота на картинки на экране смартфона у них не столько для развлечения, сколько для сноровки. С 1 марта можно не отказывать себе в таких тренировках — сейчас при подключении к Tele2 новые абоненты получают 3 месяца домашнего интернета в подарок. А вы знали об этом?

5. Наслаждаться жизнью постоянно

Не делить все на большие или маленькие радости, в этом секрет кошачьего спокойствия. Вкусная еда, хорошая книга, новый сериал, чудаковатый трек залетающего в тренды музыканта, все это приятные моменты только для вас и их лучше смаковать. Замедлитесь на минуту, посмотрите вокруг, весна же. Если что-то тревожит и надо переключиться, 3 минуты смешных видео с кошками сработают как лучший антидепрессант. Только смотрите незаметно от начальства, у настоящих котиков должны оставаться некоторые секреты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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