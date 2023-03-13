Силовики задержали ответственного за соцвыплаты члена комиссии Михаила Исаева

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении члена межведомственной комиссии Самарского округа по рассмотрению вопросов об оказании социальной помощи. Мужчину подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. подозреваемый получил взятку 200 тыс. руб. за помощь в признании женщины участницей социальной адаптации граждан и получении выплат и социальных услуг по социальному контракту.

По данным Волга Ньюс, задержали по этому делу Михаила Исаева. Сама комиссия создана министерством социально-демографический политики региона для помощи нуждающимся.

Напомним, ранее в Самаре вскрыли мошенничество с квартирами для сирот. Под суд отправили двоих чиновников.