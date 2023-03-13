Силовики задержали ответственного за соцвыплаты члена комиссии Михаила Исаева

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении члена межведомственной комиссии Самарского округа по рассмотрению вопросов об оказании социальной помощи. Мужчину подозревают в получении взятки.
По версии следствия, в сентябре 2022 г. подозреваемый получил взятку 200 тыс. руб. за помощь в признании женщины участницей социальной адаптации граждан и получении выплат и социальных услуг по социальному контракту.
По данным Волга Ньюс, задержали по этому делу Михаила Исаева. Сама комиссия создана министерством социально-демографический политики региона для помощи нуждающимся.
Напомним, ранее в Самаре вскрыли мошенничество с квартирами для сирот. Под суд отправили двоих чиновников.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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