Водитель внедорожника пойдет под суд в Самаре из-за стрельбы во время дорожного конфликта

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о стрельбе в центре Самары.
Напомним, инцидент произошел 14 октября 2022 г. на ул. Пионерской.
По версии следствия, между водителями внедорожников возник конфликт, во время которого водитель Land Rover открыл дверь Ford Explorer и выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента. После этого сообщник 37-летнего обвиняемого дважды ударил битой и разбил водительское окно машины. Когда потерпевший попытался уехать, в сторону его автомобиля выстрелили еще три раза.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Сейчас его направили в суд.
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