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Общество

В Самарской области пройдет "Хаски Трип"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ветеринарный центр "ФланманВет" и туристическое сообщество "Координаты. Самара" 9 апреля проведут благотворительный поход (6+) с собаками породы хаски, живущими в приюте.

Фото: vk.com/flagman_vet

Четвертый поход проекта "Хаски Трип" пройдет весеннем сосновом бору. Кольцевой маршрут длиной 8 км запланирован по песчаным дорожкам под кронами сосен Золотого бора.

Основная цель похода — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность.

Первый в Самаре "Хаски Трип" состоялся 17 декабря 2022 г. в пос. Прибрежный. Во втором трипе, состоявшемся 28 января по Сокольим горам, участвовали почти 100 человек. Третий поход прошел 26 февраля в районе Сокского карьера и горы Тип-Тяв.

Присоединиться к походу можно, написав организаторам в группе ветеринарного центра в соцсети "Вконтакте".

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