В Самарской области пройдет "Хаски Трип"

Ветеринарный центр "ФланманВет" и туристическое сообщество "Координаты. Самара" 9 апреля проведут благотворительный поход (6+) с собаками породы хаски, живущими в приюте.
Четвертый поход проекта "Хаски Трип" пройдет весеннем сосновом бору. Кольцевой маршрут длиной 8 км запланирован по песчаным дорожкам под кронами сосен Золотого бора.
Основная цель похода — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность.
Первый в Самаре "Хаски Трип" состоялся 17 декабря 2022 г. в пос. Прибрежный. Во втором трипе, состоявшемся 28 января по Сокольим горам, участвовали почти 100 человек. Третий поход прошел 26 февраля в районе Сокского карьера и горы Тип-Тяв.
Присоединиться к походу можно, написав организаторам в группе ветеринарного центра в соцсети "Вконтакте".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.