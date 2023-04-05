В Самарской области пройдет "Хаски Трип"

Ветеринарный центр "ФланманВет" и туристическое сообщество "Координаты. Самара" 9 апреля проведут благотворительный поход (6+) с собаками породы хаски, живущими в приюте.

Четвертый поход проекта "Хаски Трип" пройдет весеннем сосновом бору. Кольцевой маршрут длиной 8 км запланирован по песчаным дорожкам под кронами сосен Золотого бора.

Основная цель похода — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность.

Первый в Самаре "Хаски Трип" состоялся 17 декабря 2022 г. в пос. Прибрежный. Во втором трипе, состоявшемся 28 января по Сокольим горам, участвовали почти 100 человек. Третий поход прошел 26 февраля в районе Сокского карьера и горы Тип-Тяв.

Присоединиться к походу можно, написав организаторам в группе ветеринарного центра в соцсети "Вконтакте".