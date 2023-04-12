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Преступления Происшествия

Полицейские задержали замглавврача больницы им. Середавина по новому уголовному делу

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники МВД задержали в Самаре замглавврача больницы Середавина Алексея Ошуркова. Как сообщают источники в правоохранительных органах, 7 апреля в отношении него возбудили новое уголовное дело по факту мошенничества. А 11 апреля Ошуркова "повязали" вместе с руководителем ООО "Диэль" Ильей Нурмамятовым.

Фото: Архив «ВН»

Ранее Ошурков уже подпал под уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"По предварительным данным, мужчина в октябре 2021 года заключил контракт с одним из обществ с ограниченной ответственностью на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% превышающей среднюю рыночную стоимость аналогичных приборов, что повлекло тяжкие последствия для государственного бюджетного учреждения", — сообщали тогда в ГУ МВД по Самарской области.

Это уже не первое громкое задержание, связанное с медицинской сферой в регионе. Ранее сотрудники УФСБ по Самарской области также "взяли" в Москве Владикавказского чиновника Сослана Бериева.

Напомним, Бериев является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза). "С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли вывести. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Например, порядка 800 млн требовалось на "создание единого цифрового контура в здравоохранении".

Гид потребителя

Последние комментарии

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