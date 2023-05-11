Жигулевская ГЭС летом будет частично закрыта для грузовиков

С 5 июня по 27 августа будут действовать ограничения на движение большегрузов запретят проезжать участок трассы М-5 "Урал" от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км). Проезд будет закрыт в период с 12:00 до 22:00 часов по местному времени по пятницам в сторону Москвы и по воскресеньям в сторону Самары, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Как пояснили в ФКУ, мера вводится в связи с повышенной интенсивностью движения и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС.

Временное ограничение будет распространяться на транспорт общей массой свыше 3,5 тонн.

В связи с праздничными выходными в июне временное ограничение движения для большегрузов будет перенесено с 11-го на 12 июня.

"Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 "Волга", А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 "Урал", Р-229 Самара-Волгоград (исключая участок км 44 — км 45), Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск", - сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".