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Общество

В Самарской области состоится Samara Boat Show 2023

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 14 мая 2023 года в самарском в яхт-клубе "Ласточка" (ул. Белорусская, д. 128 Г) будет проходить четвертая выставка Samara Boat Show, организованная журналом Y Magazine при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба губернатора

Впервые яхтенная выставка в Самаре состоялась в 2020 году. В прошлом году мероприятие посетили свыше 1500 человек из Поволжья и из отдаленных регионов. На выставке можно было посмотреть больше 40 новых и брокеражных яхт и катеров длиной от 5 до 10 м, а организаторы отмечали повышенный спрос на продукцию отечественных производителей.

На этот раз акцент в экспозиции также будет сделан на верфи из России. Свои разработки представят уже известные компании, такие как VBoats, Swift Chaser, BossForr, Victory Boats, Searene Yachts, "Триера", Albakore, ONIX и другие. Будут и новые имена.

В рамках деловой программы планируется обсудить последние изменения на рынке, обговорить проблемы и решения, положительную динамику в яхтенной инфраструктуре страны и другие актуальные темы. И по традиции — насладиться музыкой и приятной весенней атмосферой Волги.

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