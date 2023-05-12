16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водителя Porshe Panamera, таранившего машину ГИБДД, отправили под домашний арест в Тольятти Александр Хинштейн рассказал о попытке подкупа в связи со скандалом вокруг Александра Ефанова Появились подробности задержания подозреваемой в подготовке к теракту в Самаре Самарские таможенники обнаружили партию контрабандной древесины Пьяный житель Самарской области избил ребенка за отказ играть в футбол

Преступления Происшествия

Александр Хинштейн рассказал о попытке подкупа в связи со скандалом вокруг Александра Ефанова

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что ему пытался дать взятку друг председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Напомним, Александра Ефанова сейчас проверяет Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ. Сведения, которые проверяет ВККС поступили от как раз от Александра Хинштейна. Кроме того, депутат неоднократно критиковал главу Шестого кассационного суда.

"Не дожидаясь конца проверок, друг Ефанова и один из фигурантов скандала, владелец ГК "Тон-Авто" Александр Курылин попытался дать взятку, чтобы выйти сухим из воды. Деньги предназначались… мне", — пишет Александр Хинштейн.

По данным депутата, Курылин вел переговоры со своим знакомым — юристом Дмитрием Мамонтовым. Юрист утверждал, что поможет решить вопросы с главным инициатором проверок и сотрудниками прокуратуры. Это все посредник оценил в €50 тысяч. Также Мамонтов утверждал, что в противном случае Курылина привлекут к уголовной ответственности за дачу взятки Ефанову: ранее он передал в судье Toyota Sequoia стоимостью 10 млн рублей.

"Однако в ходе переговоров Курылин, видимо, заподозрил что-то неладное и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения. Дальнейшие переговоры Курылина с Мамонтовым велись под контролем силовиков. При передаче €50 тыс. его задержали.
В ходе допроса Мамонтов был вынужден признаться, что со мной не знаком и никогда не встречался, а детали курылинской истории узнал из СМИ, на чем и решил заработать. Полученные деньги мошенник, естественно, планировал присвоить", — поясняет депутат Госдумы.

В отношении Дмитрия Мамонтова возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Он признал вину и отправился под домашний арест.

Тем временем, Александр Хинштейн обещает на следующей неделе опубликовать новые материалы о Ефанове и его семье.

"Как выясняются, клан Ефановых — отобрал у самарцев не только земли на острове Поджабный, но и участки в самой престижной части города, в прибрежной зоне, прямо по соседству с резиденцией губернатора. Земли перешли в собственность ефановской семьи по откровенно мошеннической схеме", — утверждает депутат.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4