Александр Хинштейн рассказал о попытке подкупа в связи со скандалом вокруг Александра Ефанова

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что ему пытался дать взятку друг председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Напомним, Александра Ефанова сейчас проверяет Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ. Сведения, которые проверяет ВККС поступили от как раз от Александра Хинштейна. Кроме того, депутат неоднократно критиковал главу Шестого кассационного суда.

"Не дожидаясь конца проверок, друг Ефанова и один из фигурантов скандала, владелец ГК "Тон-Авто" Александр Курылин попытался дать взятку, чтобы выйти сухим из воды. Деньги предназначались… мне", — пишет Александр Хинштейн.

По данным депутата, Курылин вел переговоры со своим знакомым — юристом Дмитрием Мамонтовым. Юрист утверждал, что поможет решить вопросы с главным инициатором проверок и сотрудниками прокуратуры. Это все посредник оценил в €50 тысяч. Также Мамонтов утверждал, что в противном случае Курылина привлекут к уголовной ответственности за дачу взятки Ефанову: ранее он передал в судье Toyota Sequoia стоимостью 10 млн рублей.

"Однако в ходе переговоров Курылин, видимо, заподозрил что-то неладное и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения. Дальнейшие переговоры Курылина с Мамонтовым велись под контролем силовиков. При передаче €50 тыс. его задержали.

В ходе допроса Мамонтов был вынужден признаться, что со мной не знаком и никогда не встречался, а детали курылинской истории узнал из СМИ, на чем и решил заработать. Полученные деньги мошенник, естественно, планировал присвоить", — поясняет депутат Госдумы.

В отношении Дмитрия Мамонтова возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Он признал вину и отправился под домашний арест.

Тем временем, Александр Хинштейн обещает на следующей неделе опубликовать новые материалы о Ефанове и его семье.

"Как выясняются, клан Ефановых — отобрал у самарцев не только земли на острове Поджабный, но и участки в самой престижной части города, в прибрежной зоне, прямо по соседству с резиденцией губернатора. Земли перешли в собственность ефановской семьи по откровенно мошеннической схеме", — утверждает депутат.