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Комиссия ВККС проверит информацию о председателе Шестого кассационного суда

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ приняла решение о создании комиссии для проверки в отношении председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, говорится в сообщении ВККС.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Сведения, которые будет проверять коллегия судей, ранее поступили от председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес главы Шестого кассационного суда.

В судебной системе Александр Ефанов работает более 35 лет, на территории Самарской области - с 1989 года. Был председателем Самарского гарнизонного военного суда, возглавлял 11-йй арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Самарской области. Стоял у истоков создания 11-го арбитражного апелляционного суда и Шестого кассационного суда общей юрисдикции, внес весомый вклад в формирование этих судов в качестве самостоятельных единиц в системе федеральных судов РФ, неоднократно отмечен ведомственными наградами. Также награжден государственной наградой - орденом Дружбы и медалями Министерства обороны Российской Федерации.

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