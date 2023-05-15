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Преступления Происшествия

Утонул человек: в Самаре будут судить капитана перевернувшегося судна на воздушной подушке

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершено расследование уголовного дела капитана судна на воздушной подушке "Нептун-7", которое перевернулось 4 апреля 2022 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник руководителя ЦМ СУ на транспорте СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дмитрий Захаров.

Напомним, в 15:10 4 апреля 2022 г. на 1735 км Волги вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами, совершавшее рейс по маршруту Рождествено — Самара.

После этого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека").

По версии следствия, обвиняемый принял решение совершить рейс при неблагоприятной погоде. Кроме того, он выбрал неоправданно высокую скорость (около 40 км/ч) и неверный режим движения судна (переходный), а также не учел боковой ветер. Также мужчине вменяют то, что, когда судно опрокинулось, он не организовал эвакуацию пассажиров и членов экипажа и покинул его одним из первых.

В результате утонул 59-летний пассажир, а речному судну и имуществу пассажиров причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Уголовное дело направили в Самарский районный суд Самары.

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих ведомств и руководству транспортной компании направлены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — отметил Дмитрий Захаров.

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