По факту ЧП с судном на воздушной подушке возбуждено уголовное дело

По факту ЧП с судном на воздушной подушке Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, в 14:10 (по мск) 4 апреля на 1735 км Волги вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке, совершавшее рейс по маршруту Рождествено - Самара. Спасатели вывезли на сушу 12 человек. Детей на борту не было.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изучается судовая документация, готовится к назначению ряд экспертиз.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие происшествию, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь.
Напомним, ранее в МЧС сообщали, что на судне находились 11 человек и судьба шести из них неизвестна.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.