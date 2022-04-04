По факту ЧП с судном на воздушной подушке возбуждено уголовное дело

По факту ЧП с судном на воздушной подушке Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в 14:10 (по мск) 4 апреля на 1735 км Волги вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке, совершавшее рейс по маршруту Рождествено - Самара. Спасатели вывезли на сушу 12 человек. Детей на борту не было.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изучается судовая документация, готовится к назначению ряд экспертиз.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие происшествию, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что на судне находились 11 человек и судьба шести из них неизвестна.