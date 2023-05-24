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"Спасали фальшивомонетчиков?" — появились детали задержания адвоката Марии Аравиной и экс-силовика из Самары

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Следственного комитета планируют в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о продлении меры пресечения для самарского адвоката и ее супруга. Ранее за предполагаемое посредничество во взяточничестве женщину отправили под домашний арест, а ее мужа — под стражу.

Пару "взяли" во время совместной операции полиции и УФСБ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, подозреваемые взяли 600 тыс. руб. у женщины, в доме которой провели обыск по какому-то уголовному делу. Сама она не имела юридических знаний и поэтому согласилась на помощь знакомой адвокатессы. Взятые деньги ныне обвиняемая обещала передать тем, кто поможет взяткодательнице избежать уголовной ответственности.

Сразу после первой передачи взятки — 100 тысяч — подозреваемых задержали силовики.

По информации Волга Ньюс, задержанный адвокат — Мария Аравина. Она числится в филиале № 2 Самарской областной коллегии адвокатов. Мы позвонили в филиал, но грустный сотрудник ответил, что не знает, когда теперь можно будет переговорить с Марией Васильевной.

Муж Марии, Евгений, ранее работал в полиции по линии борьбы с экономическими преступлениями. Предполагается, что возможные знакомства в "органах" тоже должны были стать аргументом при обещании "порешать вопросы".

Деньги же им передавала женщина по фамилии Гримм. Она была знакома с семьей Аравиных ранее. Изначально мужа Гримм задержали по подозрению в фальшивомонетничестве, а далее и начали опрашивать свидетелей.

Сейчас следователи проверяют чету Аравиных на возможную причастность к другим аналогичным эпизодам.

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