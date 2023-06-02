4 июня в Самаре ограничат движение транспорта из-за полумарафона "Забег.рф"

В день проведения всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 06:00 до 15:00 4 июня года движение транспорта будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети: по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по ул. Дальней от дома № 1А до ул. Арена 2018; по Проезду № 2; по Проезду № 7.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также на вышеуказанных участках улиц с 00:00 до 15:00 4 июня 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, на период с 06:00 до 15:00 4 июня будет отменено движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 "Улица Ташкентская — Жилой комплекс "Лесная поляна".