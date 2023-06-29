В Самарской области возбудили уголовное дело против владельца сгоревшего автобуса, перевозившего детей

Из-за возгорания автобуса с детьми в Самарской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 31 мая загорелся экскурсионный автобус в пос. Новый Городок Красноярского района. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе 24 ребенка.
"Водитель - индивидуальный предприниматель, его автобус оснащен газовым оборудованием. Водитель в какой-то момент почувствовал запах газа и вывел всех из автобуса. Потом стал проверять, что с оборудованием, и заметил утечку. В итоге автобус взорвался. Надо отдать должное водителю - всех спас", - рассказывал собеседник Волга Ньюс.
По мнению прокуратуры, собственник нарушил закон и самовольно установил газобаллонное оборудование. В результате действия собственника автобуса квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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