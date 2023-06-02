"Водитель спас детей": появились подробности взрыва автобуса в Самарской области

Источники в оперативных структурах сообщили первые подробности ЧП с "пазиком".

Напомним, по данным МЧС, 31 мая в шестом часу вечера загорелся экскурсионный автобус в пос. Новый Городок Красноярского района. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе 24 ребенка.

"Водитель - индивидуальный предприниматель, у него автобус с газовым оборудованием. Водитель в какой-то момент почувствовал запах газа и вывел всех из автобуса. Потом стал проверять, что с оборудованием, и заметил утечку. В итоге автобус взорвался. Отдать должное водителю - всех спас", - рассказал собеседник Волга Ньюс.

Также стало известно, что автобус наняли родители школьников.

Сейчас детали ЧП еще выясняют сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области. В ведомстве рассказали, что Красноярский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.