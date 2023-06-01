Сгоревший автобус, перевозивший детей в Красноярском районе, заказали по объявлению

Экскурсионный автобус с детьми, сгоревший в среду, 31 мая, в Красноярском районе, принадлежал частному лицу. Экскурсию организовали сами родители, а услуги перевозчика нашли на Авито. Об этом сообщили в ОМВД России по Красноярскому району.

Напомним, 31 мая около 17:20 на ул. Горной, 23 в пос. Новый Городок Красноярского района в движении загорелся экскурсионный автобус. В нем было 28 человек, в том числе 24 ребенка.

На место происшествия сразу выехали представители местных властей и МВД.

"Дети и взрослые были эвакуированы, никто из находившихся в автобусе не пострадал. Ребятам и сопровождающим была оказана психологическая поддержка. Все дети, находившиеся в автобусе, были доставлены домой родственниками", - сообщил глава сельского поселения Большая Каменка Олег Якушев.

Следствие по инциденту, зарегистрированному как ДТП, проводит отдел МВД по Красноярскому району.

Правоохранители настоятельно советуют в летний период отпусков и экскурсий обращаться в проверенные компании, которые лицензированы для перевозки пассажиров.