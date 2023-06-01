Под Самарой загорелся экскурсионный автобус с детьми

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В среду, 31 мая, примерно в 17:20 на ул. Горной, 23 в пос. Новый Городок Красноярского района в движении загорелся экскурсионный автобус. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.