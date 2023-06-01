По факту возгорания автобуса с детьми под Самарой начали доследственную проверку

В Самарской области организовали доследственную проверку по факту возгорания автобуса. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 31 мая около 17:20 на ул. Горной, 23 в пос. Новый Городок Красноярского района в движении загорелся экскурсионный автобус. В нем было 28 человек, в том числе 24 ребенка.

Люди самостоятельно вышли из транспорта. Пожарные потушили автобус в 17:49.

Помимо следователей, проверку инцидента начала прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку действиям перевозчика и организатора мероприятия.