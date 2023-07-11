Семья Ронжиных из Самарской области вошла в число победителей окружного конкурса "Успешная семья Приволжья-2023"

Семья Ронжиных из Хворостянки Самарской области стала лучшей в номинации "Моя семья - мое богатство" окружного конкурса "Успешная семья Приволжья-2023". Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Чебоксарах 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Первое место в конкурсе заняла семья Камашевых из Татарстана, второе место - семья Алауховых - Гаврюшиных из Пензенской области, третье место присуждено семье Фархутдиновых из Башкортостана. Семья Ронжиных из Хворостянки Самарской области стала лучшей в номинации "Моя семья - мое богатство".
Напомним, семья Романа Станиславовича и Альбины Анатольевны Ронжиных признана победителем регионального этапа конкурса Самарской области. Супруги Ронжины - уроженцы Куйбышева, многодетные родители воспитали и продолжают воспитывать четырек родных детей и семерых приемных.
От имени полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова к конкурсантам с приветственным словом обратился заместитель полпреда ПФО Олег Машковцев: "Очень здорово отмечать этот праздник с успешными семьями Приволжья. Вы действительно все очень и очень успешны. Спасибо вам за те эмоции, которые вы подарили всем, кто видел вас в конкурсные дни. Уверен, дни, проведенные на гостеприимной Чувашской земле, станут знаменательной страницей в истории вашей семьи. Отмечу, что в отборочных мероприятиях конкурса на территории округа в этом году приняло участие более 10 тысяч человек, почти полторы тысячи семей! И мне отрадно, что в нашем Приволжском федеральном округе чтут семейные традиции и ценности".
Всем участникам конкурса вручены денежные призы, сувениры и сладкие подарки.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!