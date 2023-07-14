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Преступления Происшествия

Суд заочно арестовал председателя совета директоров АвтоВАЗбанка Николая Тарана

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе суд Октябрьского района Самары рассмотрел ходатайство следствия о заочном аресте председателя совета директоров АО Банк АВБ Николая Тарана и экс-президента учреждения Елены Казымовой. Информацию подтвердили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Ходатайство следствия удовлетворили. Кроме того, по данным источников, предполагается, что теперь Генпрокуратура может попросить экстрадицию Тарана и Казымовой из стран, в которых они находятся.

Напомним, ранее Тарана и Казымову объявили в розыск. Кроме того, им заочно предъявили обвинение по факту хищения в особо крупном размере денег банка и их легализации (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Расследование сейчас находится на контроле в Генпрокуратуре.

Банк АВБ, или АО "АвтоВАЗбанк" - бывший российский банк. Он был открыт в 1988 г. и базировался в Тольятти. С 2004 г. банк являлся участником государственной системы страхования вкладов. В 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст".

В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг".

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, а кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", - рассказывал источник в надзорном ведомстве.

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