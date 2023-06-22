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Преступления Происшествия

Суд арестовал имущество председателя совета директоров АвтоВАЗбанка Николая Тарана

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Октябрьского района Самары Рамиль Гильманов арестовал имущество председателя совета директоров АО Банк АВБ Николая Тарана и экс-президента учреждения Елены Казымовой. С таким ходатайством в суд обращались правоохранители.

"Ходатайства удовлетворены", - уточнили в суде в ответ на вопросы журналиста Волга Ньюс. 

Напомним, Тарана и Казымову недавно объявили в розыск. Кроме того, им заочно предъявили обвинение по факту хищения в особо крупном размере денег банка и их легализации (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Расследование сейчас находится на контроле в Генпрокуратуре.

Банк АВБ, или АО "АвтоВАЗбанк" - бывший российский банк. Он был открыт в 1988 г. и базировался в Тольятти. С 2004 г. банк являлся участником государственной системы страхования вкладов. В 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст".

В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг".

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, а кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", - рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Сейчас в рамках следствия речь идет не только об аресте имущества Тарана и Казымовой, но и о возможном аресте имущества их родственников.

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