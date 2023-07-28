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Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении ребенка в Самарской области В Сызрани разбираются в истории с насилием школьников Житель Жигулевска похитил и истязал девочку Под уголовное дело о мошенничестве попал глава МУП Максим Конышев В Сызрани будут судить обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в Интернете

Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении ребенка в Самарской области

МОСКВА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Гадиханову доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении ребенка в нашем регионе и установленных обстоятельствах. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Напомним, что ранее в СУ СК РФ по Самарской области и региональной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

"По версии следствия, в июле 2023 г. подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал.  Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения", — пояснили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следователей, в средствах массовой информации сообщалось, что ЧП с ребенком произошло в садовом товариществе "Комсомольск-2" в с. Выселки Ставропольского района, где мужчина обманным путем завел к себе в дом девятилетнюю девочку и незаконно ее удерживал. И так же сообщалось, что, ребенку были причинены телесные повреждения.

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