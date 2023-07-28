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Преступления Происшествия

В Жигулевске возбуждено уголовное дело о похищении ребенка

ЖИГУЛЕВСК. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 июля, стало известно, что следственным отделом по городу Жигулевску СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

"В настоящее время  проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

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