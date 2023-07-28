В Жигулевске возбуждено уголовное дело о похищении ребенка

В четверг, 27 июля, стало известно, что следственным отделом по городу Жигулевску СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?