Задержан подозреваемый в похищении девочки под Тольятти

В пятницу, 28 июля, стало известно, что подозреваемый в похищении девочки и умышленном причинении ей легкого вреда здоровью 39-летний житель Жигулевска задержан, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в июле 2023 г. подозреваемый обманным путем завел ребенка к себе в дом, где незаконно удерживал и наносил телесные повреждения.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?