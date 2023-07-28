Задержан подозреваемый в похищении девочки под Тольятти

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В пятницу, 28 июля, стало известно, что подозреваемый в похищении девочки и умышленном причинении ей легкого вреда здоровью 39-летний житель Жигулевска задержан, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.