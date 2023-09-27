Самарец, 10 раз судимый за кражи, опять попался на воровстве

В Самаре задержали 38-летнего мужчину по подозрению в краже телефона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мобильника лишилась самарчанка, посетившая пункт выдачи интернет-заказов на ул. Ново-Вокзальной. Женщина оставила свой телефон на прилавке, когда пошла в примерочную. Пропажу она заметила только дома.
Полицейские вычислили злоумышленника по записям камер видеонаблюдения. Безработный самарец уже 10 раз был судим за кражи. Он рассказал, что планировал сам пользоваться украденным телефоном.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".