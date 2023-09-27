Самарец, 10 раз судимый за кражи, опять попался на воровстве

В Самаре задержали 38-летнего мужчину по подозрению в краже телефона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мобильника лишилась самарчанка, посетившая пункт выдачи интернет-заказов на ул. Ново-Вокзальной. Женщина оставила свой телефон на прилавке, когда пошла в примерочную. Пропажу она заметила только дома.

Полицейские вычислили злоумышленника по записям камер видеонаблюдения. Безработный самарец уже 10 раз был судим за кражи. Он рассказал, что планировал сам пользоваться украденным телефоном.