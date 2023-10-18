"Многонационал": в Самаре произошла серия драк подростков с мигрантами

В Самаре мигранты из Таджикистана толпой жестоко избили русских подростков, сообщает Телеграм-канал "Многонационал".

По данным канала, все началось с того, что в понедельник, 16 октября, "мигранты просто так избили 11-летних парнишек, за них пришли заступиться, их друзья и надавали мигрантам".

После этого мигранты назначили оппонентам встречу в парке Победы, куда позвали в том числе и взрослых таджиков. После непродолжительной драки, в которой и взрослые мигранты "были, по сути, унижены", сотрудники полиции задержали более 20 иностранцев.

"Сумевшие убежать от полиции мигранты толпой выследили паренька с другом около его дома и в безопасной обстановке с комфортным численным преимуществом, с животной жестокостью забили ногами. У одного из пострадавших 20 швов на лице", - пишет "Многонационал".

По данным канала, якобы возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). При этом источники Волга Ньюс опровергают информацию о возбуждении дела по данной статье.

При этом правоохранители официально комментируют ситуацию очень скупо. Сообщалось лишь о факте драки, возбуждении дела по статье "Хулиганство" и о том, что ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.