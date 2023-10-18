16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Многонационал": в Самаре произошла серия драк подростков с мигрантами Неоднократно судимый самарец с ноги выбил дверь в магазин и похитил алкоголь и кофе Из-за убившего мужчину дерева возбудили уголовное дело Бывший замвоенкома области банкротится на фоне уголовного дела В Ставропольском районе мужчина тайком вынес из материнского дома телевизор и подпал под уголовное дело

Преступления Происшествия

"Многонационал": в Самаре произошла серия драк подростков с мигрантами

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре мигранты из Таджикистана толпой жестоко избили русских подростков, сообщает Телеграм-канал "Многонационал".

По данным канала, все началось с того, что в понедельник, 16 октября, "мигранты просто так избили 11-летних парнишек, за них пришли заступиться, их друзья и надавали мигрантам".

После этого мигранты назначили оппонентам встречу в парке Победы, куда позвали в том числе и взрослых таджиков. После непродолжительной драки, в которой и взрослые мигранты "были, по сути, унижены", сотрудники полиции задержали более 20 иностранцев.

"Сумевшие убежать от полиции мигранты толпой выследили паренька с другом около его дома и в безопасной обстановке с комфортным численным преимуществом, с животной жестокостью забили ногами. У одного из пострадавших 20 швов на лице", - пишет "Многонационал".

По данным канала, якобы возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). При этом источники Волга Ньюс опровергают информацию о возбуждении дела по данной статье.

При этом правоохранители официально комментируют ситуацию очень скупо. Сообщалось лишь о факте драки, возбуждении дела по статье "Хулиганство" и о том, что ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5