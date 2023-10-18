Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой в самарском парке Победы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по факту происшествия с подростками в Самаре.
Напомним, накануне, 16 октября, в самарском парке Победы произошла массовая драка между подростками и мигрантами. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области организовал доследственную проверку. Устанавливаются участники и обстоятельства происшествия, а также причины конфликта.
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СУ СК Р.
Аналогичную проверку инициировала прокуратура Советского районе Самары.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, миграционного законодательства. Органами полиции по факту драки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.