Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой в самарском парке Победы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по факту происшествия с подростками в Самаре.

Напомним, накануне, 16 октября, в самарском парке Победы произошла массовая драка между подростками и мигрантами. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области организовал доследственную проверку. Устанавливаются участники и обстоятельства происшествия, а также причины конфликта.

"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СУ СК Р.

Аналогичную проверку инициировала прокуратура Советского районе Самары.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, миграционного законодательства. Органами полиции по факту драки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.