16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой в самарском парке Победы Неоднократно судимый самарец с ноги выбил дверь в магазин и похитил алкоголь и кофе Из-за убившего мужчину дерева возбудили уголовное дело В Самаре произошла массовая драка между подростками и мигрантами В Самарской области начали проверку из-за полученных школьниками травм в с. Ташелка

Происшествия

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с дракой в самарском парке Победы

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по факту происшествия с подростками в Самаре.

Напомним, накануне, 16 октября, в самарском парке Победы произошла массовая драка между подростками и мигрантами. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области организовал доследственную проверку. Устанавливаются участники и обстоятельства происшествия, а также причины конфликта.

"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СУ СК Р.

Аналогичную проверку инициировала прокуратура Советского районе Самары.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, миграционного законодательства. Органами полиции по факту драки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5