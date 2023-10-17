В Самаре произошла массовая драка между подростками и мигрантами

В Самаре Следственный комитет начал проверку в связи с массовой дракой. Сообщает региональное СУ СК.
Инцидент произошел 16 октября. Подрались подростки и мигранты. Теперь правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта.
В Самаре Следственный комитет начал проверку в связи с массовой дракой. Сообщает региональное СУ СК.
Инцидент произошел 16 октября. Подрались подростки и мигранты. Теперь правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта.
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Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.