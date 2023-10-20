В Самаре из-за драк подростков с мигрантами возбудили дела еще по трем статьям

По факту драк подростков с мигрантами возбудили дела еще по трем статьям. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. Среди участников драк были несовершеннолетние и малолетние подростки.

Сейчас задержаны семеро человек, в том числе несовершеннолетние, причинившие травмы, повлекшие вред здоровью.

Изначально по факту инцидентов возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Теперь же есть уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Их соединили в одно производство.

Кроме того, из-за ненормативных комментариев на видео с драками возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

Также правоохранители дадут оценку действиям несовершеннолетних, разместивших видео, и действиям их родителей и попечителей. Оценят и работу органов опеки и миграционной службы.

В суд направлены ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.