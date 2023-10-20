В Самаре из-за драк подростков с мигрантами возбудили дела еще по трем статьям

По факту драк подростков с мигрантами возбудили дела еще по трем статьям. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. Среди участников драк были несовершеннолетние и малолетние подростки.
Сейчас задержаны семеро человек, в том числе несовершеннолетние, причинившие травмы, повлекшие вред здоровью.
Изначально по факту инцидентов возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Теперь же есть уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Их соединили в одно производство.
Кроме того, из-за ненормативных комментариев на видео с драками возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").
Также правоохранители дадут оценку действиям несовершеннолетних, разместивших видео, и действиям их родителей и попечителей. Оценят и работу органов опеки и миграционной службы.
В суд направлены ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".