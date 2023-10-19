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Происшествия

В Самаре задержали четверых мигрантов, участвовавших в драке со школьниками

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полицейские задержали четырех мигрантов, участвовавших в драке со школьниками в Самаре. Об этом пишет "КП-Самара" со ссылкой на главу региональной таджикской диаспоры — председателя национально-культурной автономии таджиков Сунатуло Назриева.

По его словам, причины конфликта, который произошел между коренными самарцами и приезжими, до сих пор неизвестны. Однако точно известно, что драка началась между школьниками в возрасте от 8 до 15 лет.

"Как нам удалось узнать от задержанных, младшие ребята попали в конфликтную ситуацию и решили позвонить своим старшим товарищам, старшим братьям. А те, не разобравшись в случившемся, также ввязались в драку с подростками. На данный момент за участие в массовой потасовке задержаны четверо иностранных граждан в возрасте 18-20 лет, которых удалось установить по видеозаписям", — рассказал Назриев.

Он говорит, что уже вторые сутки проводит в работе, лично устанавливая причины конфликта. Он посещает места скопления мигрантов и проводит профилактические беседы. По его словам, иностранцы сами между собой ищут зачинщиков драки и всеми силами стараются помочь следствию установить все обстоятельства происшествия.

По его мнению, в ситуации в большей степени могут быть виноваты родители, которые не занимаются воспитанием детей и слишком много им позволяют. По словам Назриева, не все приезжие объясняют в должной мере своим детям, как себя вести в чужой стране, некоторые из них не соблюдают закон и не уважают чужие традиции.

Напомним, 16 октября в парке Победы произошла массовая драка между подростками и мигрантами. В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Потом произошло еще одно нападение по следам этого конфликта. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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