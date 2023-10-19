В Самаре задержали четверых мигрантов, участвовавших в драке со школьниками

Полицейские задержали четырех мигрантов, участвовавших в драке со школьниками в Самаре. Об этом пишет "КП-Самара" со ссылкой на главу региональной таджикской диаспоры — председателя национально-культурной автономии таджиков Сунатуло Назриева.
По его словам, причины конфликта, который произошел между коренными самарцами и приезжими, до сих пор неизвестны. Однако точно известно, что драка началась между школьниками в возрасте от 8 до 15 лет.
"Как нам удалось узнать от задержанных, младшие ребята попали в конфликтную ситуацию и решили позвонить своим старшим товарищам, старшим братьям. А те, не разобравшись в случившемся, также ввязались в драку с подростками. На данный момент за участие в массовой потасовке задержаны четверо иностранных граждан в возрасте 18-20 лет, которых удалось установить по видеозаписям", — рассказал Назриев.
Он говорит, что уже вторые сутки проводит в работе, лично устанавливая причины конфликта. Он посещает места скопления мигрантов и проводит профилактические беседы. По его словам, иностранцы сами между собой ищут зачинщиков драки и всеми силами стараются помочь следствию установить все обстоятельства происшествия.
По его мнению, в ситуации в большей степени могут быть виноваты родители, которые не занимаются воспитанием детей и слишком много им позволяют. По словам Назриева, не все приезжие объясняют в должной мере своим детям, как себя вести в чужой стране, некоторые из них не соблюдают закон и не уважают чужие традиции.
Напомним, 16 октября в парке Победы произошла массовая драка между подростками и мигрантами. В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Потом произошло еще одно нападение по следам этого конфликта. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.