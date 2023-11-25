После соревнований киберспортсменов в Самаре подадут дополнительный общественный транспорт

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В воскресенье, 26 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдут финальные соревнования Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, а также гонки дронов и состязания по спортивному программированию.