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Спорт

После соревнований киберспортсменов в Самаре подадут дополнительный общественный транспорт

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдут финальные соревнования Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, а также гонки дронов и состязания по спортивному программированию.

Для удобства киберспортсменов и зрителей задействуют дополнительный подвижной состав городского пассажирского транспорта.

Так, с 09:00 до 20:00 для подвоза и развоза участников мероприятия обеспечат усиленную работу следующих маршрутов:

— трамвайного маршрута № 11 "Стадион "Самара-Арена — Автостанция "Аврора" — будут курсировать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 18-20 минут;

— трамвайного маршрута № 12 "Стадион "Самара Арена" — "Юнгородок" — будут работать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 19-25 минут.

Кроме того, до стадиона "Солидарность Самара Арена" можно также добраться, воспользовавшись другими видами сопутствующего общественного транспорта.

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