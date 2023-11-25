После соревнований киберспортсменов в Самаре подадут дополнительный общественный транспорт

В воскресенье, 26 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдут финальные соревнования Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, а также гонки дронов и состязания по спортивному программированию.
Для удобства киберспортсменов и зрителей задействуют дополнительный подвижной состав городского пассажирского транспорта.
Так, с 09:00 до 20:00 для подвоза и развоза участников мероприятия обеспечат усиленную работу следующих маршрутов:
— трамвайного маршрута № 11 "Стадион "Самара-Арена — Автостанция "Аврора" — будут курсировать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 18-20 минут;
— трамвайного маршрута № 12 "Стадион "Самара Арена" — "Юнгородок" — будут работать 8 трамвайных поездов, с интервалом движения 19-25 минут.
Кроме того, до стадиона "Солидарность Самара Арена" можно также добраться, воспользовавшись другими видами сопутствующего общественного транспорта.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!