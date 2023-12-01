В Волжском районе проведены учения по ликвидации последствий ДТП

На территории Самарской области в Волжском районе проведены совместные тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В мероприятии приняли участие подразделения Госавтоинспекции, МЧС, Поисково-спасательной службы, Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Добровольной пожарной команды" Службы спасения Самарской области".
Мероприятие направлено на повышение уровня профессионального мастерства в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в сокращение времени оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, обеспечение высокой готовности к оказанию экстренной медицинской помощи при дорожных авариях с большим числом пострадавших, отработки вопросов взаимодействия экстренных служб.
Специалисты смоделировали ситуацию, когда водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автомобиля находились три человека.
Сотрудники ДПС оградили место ДТП и обеспечивали реверсивное движение. Спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы обесточить авто. Они извлекли пострадавших, поместили их на носилки и передали медикам, которые перенесли пострадавших в автомобиль скорой медицинской помощи, на котором доставили в медицинское учреждение.
Совместные тактико-специальные учения проводятся в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения".
Последние комментарии
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))