В Волжском районе проведены учения по ликвидации последствий ДТП

На территории Самарской области в Волжском районе проведены совместные тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В мероприятии приняли участие подразделения Госавтоинспекции, МЧС, Поисково-спасательной службы, Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Добровольной пожарной команды" Службы спасения Самарской области".

Мероприятие направлено на повышение уровня профессионального мастерства в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в сокращение времени оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, обеспечение высокой готовности к оказанию экстренной медицинской помощи при дорожных авариях с большим числом пострадавших, отработки вопросов взаимодействия экстренных служб.

Специалисты смоделировали ситуацию, когда водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автомобиля находились три человека.

Сотрудники ДПС оградили место ДТП и обеспечивали реверсивное движение. Спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы обесточить авто. Они извлекли пострадавших, поместили их на носилки и передали медикам, которые перенесли пострадавших в автомобиль скорой медицинской помощи, на котором доставили в медицинское учреждение.

Совместные тактико-специальные учения проводятся в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения".